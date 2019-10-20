كلوب يكشف أسباب غياب صلاح أمام مانشستر يونايتد

أكد يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، أن النجم محمد صلاح لم يكن جاهزاً للمشاركة أمام مانشستر يونايتد لذلك خرج من القائمة.

وخلت لائحة ليفربول من اسم الدولي المصري، لمواجهة يونايتد ضمن المرحلة الثامنة، بسبب عدم اكتمال شفاءه من الإصابة التي لحقت به أمام ليستر سيتي.

وقال المدير الفني الألماني: "صلاح لم يكن جاهزاً، لم يستطع التدرب معنا بسبب الإصابة".

ويحل ليفربول ضيفاً على حساب مانشستر يونايتد، بعد قليل في قمة المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

"لا أعلم كيف قال الجميع إنه سيلعب، فرصته لم تكن كبيرة اليوم، من الممكن أن يشارك يوم الأربعاء سنرى حينها".

وتابع: "بالطبع سيصبح هناك فرق في طريقة لعبنا، ولكن لن يكون فرقاً كبيراً، صلاح يقوم بالركض في الخلف، لذلك سنقوم بتكليف أحد اللاعبين بهذه المهمة".

وأكمل: "لم نكن نرغب في اللعب بدونه، ولكن كنا نعلم أننا في وقت من الأوقات خلال الموسم سيحدث هذا".

يذكر أن ليفربول سيواجه الأربعاء غريمه غينك ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.