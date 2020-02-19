كلوب يكشف السبب وراء استبدال صلاح

أكد المدير الفني لليفربول يورغن كلوب أن استبدال النجم محمد صلاح يعود لأسباب تكتيكية.

وفشل ليفربول في التسجيل أمام مستضيفه أتلتيكو مدريد، ليخسر بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 72، قرر المدرب الألماني استبدال الهداف المصري والدفع بأليكس أوكسلايد تشايمبرلين، مما طرح أكثر من علامة استفهام حول سبب هذا القرار، إلا أن كلوب أوضح أن "الهدف وراء إخراج صلاح يعود إلى إجراء بعض التعديلات التكتيكية"، وفقاً لموقع النادي.

وسيطر الريدز على المباراة بشكل تام، لكنهم لم يشكلوا أي خطورة حقيقية على مرمى صاحب الأرض، الذي عرف كيف يخرج فائزاً، قبل لقاء الإياب "الصعب" على ملعب آنفيلد، يوم الأربعاء 11 مارس المقبل.