كلوب يكشف سبب استبعاد صلاح وماني من تشكيلة ليفربول

فضل يورغن كلوب مدرب ليفربول خلال الأيام الماضية استبعاد النجمين محمد صلاح وساديو ماني، من تشكيلة الفريق الرسمية، لأسباب وصفها بـ"التكتيكية".

ودافع الألماني بقوة عن اختياراته بالقول أن سبب إجراء التغييرات "المفاجئة" على التشكيلة، خلال المباريات الماضية، يعود لجدول المباريات المزدحم: "الآن وقت إجراء التغييرات في التشكيلة. الوضع الحالي يتطلب منا أن نفعل ذلك بالتأكيد".

ويصر كلوب على أن اللاعبين يفهمون ويحترمون قراراته، مشيراً إلى أنه لا يتواصل مع نجوم الفريق حين يقرر استبدالهم.

وتابع قائلاً: "لدي مجموعة ذكية من اللاعبين، إنهم ينظرون إلى جدول المباريات ويعرفون ما تحتاجه هذه الفترة وهم على يقين بأننا نحتاج الجميع".

وختم حديثه بالقول "إذا كان شخص ما في هذه المجموعة الصغيرة قلقاً أو غاضباً من هذه التغييرات، فليس بإمكاني مساعدته"، وفقاً لصحيفة "ميترو" البريطانية.

وأمام ليفربول جدول مزدحم فيما تبقى من الشهر الجاري، حيث يخوض مواجهة حاسمة غداً الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي، كما سيتوجب عليه السفر منتصف الشهر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.