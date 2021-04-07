كلوب يكشف سبب الهزيمة "المحزنة" أمام ريال مدريد

علّق المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، على الهزيمة التي لحقت بالريدز أمام ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واعتبر الألماني أن فريقه استحق الخسارة بنتيجة 3-1، لافتاً إلى أن ليفربول لم يظهر بمستوى يجعله يهزم ريال مدريد.

وأضاف في تصريحات أدلى بها بعد اللقاء: "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله عن هذه المباراة بخلاف الهدف الذي سجلناه هو الشوط الأول فقط، لم نلعب بشكل جيد بما يكفي حتى نسبب مشاكل لريال مدريد.

"كنت أعتقد أننا قادرون على ذلك، لكن يجب أن نُظهر ذلك في المباراة المقبلة. جعلنا المواجهة سهلة جداً على ريال مدريد، هذا هو الشيء الأساسي"، وفقاً لما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية.

واختتم كلوب تصريحاته قائلاً: "لست سعيداً بالطبع بالأداء الذي قدمناه حينما كنا نمتلك الكرة، كان علينا أن نلعب كرة قدم أفضل، لم نستحق أكثر من ذلك، الهدف الذي سجلناه في الشوط الثاني كان جيداً ويمنحنا بصيص أمل".

وافتتح فينيسيوس جونيور التسجيل للملكي في الدقيقة 27 بعد أن روض بشكل رائع تمريرة طويلة مميزة من توني كروس ضربت دفاع ليفربول.

وضاعف ماركو آسينسيو الغلة لأصحاب الضيافة في الدقيقة 35 بعد خطأ من ترينت أليكساندر أرنولد.

وقلّص محمد صلاح الفارق لليفربول بداية الشوط الثاني.

ومع ذلك أخفق ليفربول في البناء على هذا الزخم ليسجل فينسيسوس الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 63 مكرراً نتيجة نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، ليضع فريق المدرب زين الدين زيدان في موقف جيد قبل مواجهة الإياب الأسبوع القادم في آنفيلد.