كلوب يكشف موقفه من إمكانية رحيل صلاح إلى اتحاد جدة

تحدث الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن موقفه بخصوص إمكانية انتقال النجم الدولي المصري محمد صلاح إلى اتحاد جدة بطل السعودية.

وكشفت وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية أن أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة سافر إلى لندن خصيصا من أجل حسم صفقة "مو".

وعلق كلوب على ما تم تناقله خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، حيث قال: "لم يصلنا عرض رسمي، وإذا كان هنالك عرض، فستكون الإجابة بالرفض.

"صلاح ليس للبيع، فهو لاعب في ليفربول، كما أنه ملتزم معنا بنسبة 100%".

يذكر أن اتحاد جدة استقطب هذا الصيف عدة صفقات أجنبية مميزة إذ ضم الفرنسيين كريم بنزيمة ونغولو كانتي والبرازيلي فابينيو والبرتغالي جوتا ضمن مساعيه للاحتفاظ بلقب دوري روشن السعودي.