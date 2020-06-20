كلوب يكشف موقف مشاركة صلاح في ديربي ليفربول وإيفرتون

يلتقي مساء غد الأحد إيفرتون مع ليفربول في ديربي ميرسيسايد على ملعب غوديسون بارك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز التي عادت بدءاً من الأربعاء الماضي، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول جاهزية محمد صلاح للمشاركة مساء الأحد.

وقال الألماني في المؤتمر الخاص بالمباراة: "جميع لاعبي ليفربول جاهزون لخوض الديربي"، مضيفاً: "إنها مباراة قوية، علينا أن نتسلح بكل قوتنا من أجل تحقيق الفوز لأخذ خطوة نحو لقب الدوري الإنجليزي".

وتحدث كلوب عن حالة صلاح وأندرو روبرتسون وأليسون بيكر فقال: "إنهم بحالة جيدة، كانت هناك بعض المشاكل خلال التدريبات وهذا طبيعي، يمكنني القول أنهم غير مستبعدين من المباراة، وسيكونوا متواجدين ضمن قائمة الفريق، يمكنني أن أؤكد ذلك".

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة الثنائي صلاح وروبرتسون أمام إيفرتون، بسبب مشاكل عضلية، منعتهما من الظهور فى تدريبات الفريق الأخيرة.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدورى الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقاً بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 60 نقطة، بعد مرور 29 مرحلة من المسابقة.

وسيتوج ليفربول بطلاً للدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاماً، بحال تمكنه من تحقيق الفوز على إيفرتون وكريستال بالاس.