كلوب يمنع لاعبيه من الاحتفال مبكراً بلقب الدوري الإنجليزي

أعرب يورغن كلوب المدير الفني لليفربول عن سعادته باحتفال الجماهير في ملعب آنفيلد بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبيل أن يفوز الفريق به رسمياً ما دام لاعبوه لا يحتفلون بأنفسهم.

وأخذ ليفربول خطوة جديدة نحو لقبه الغائب منذ 30 عاماً، بعدما فاز على مانشستر يونايتد في معقله بثنائية نظيفة سجلها فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح.

ويتقدم بطل أوروبا والعالم على مانشستر سيتي الوصيف بفارق 16 نقطة وتبقى للريدز مباراة أخرى مؤجلة.

وأنشدت جماهير النادي "سنفوز باللقب" في ملعب آنفيلد، الأحد، حيث حقق الريدز فوزاً حاسماً، وبالطبع لن يمنعهم كلوب من الغناء.

وقال الألماني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" عقب المباراة: "يمكنهم أن يغنوا، غنوا بضع مرات في الماضي على ما أعتقد.

"ليست لدى أي مشكلة في ذلك، الجميع يجب أن يحتفلوا، لكن بالنسبة لنا الأمر لم يتغير، لدينا نفس الموقف وزدنا فقط ثلاث نقاط.

"سأخبرك فوراً لو كان الأمر مختلفاً لكن في الوقت الحالي الأمور ما زالت كما هي".

كما أثنى كلوب على أداء لاعبيه: "يا له من أداء ضد خصم مثل يونايتد".

واختتم: "أداؤنا كان مذهلاً، سيطرنا على المباراة، لا سيما في الشوط الأول، الطاقة التي بذلوها (اللاعبون) في أرضية الملعب لا تصدق".

وعقب المباراة أصبح ليفربول يمتلك 64 نقطة في المركز الأول، أما مانشستر يونايتد فيحتل المركز الخامس بـ 34 نقطة.