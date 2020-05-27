كلوب ينظر بعين الإعجاب إلى هالاند

لا يزال مستقبل إيرلينغ هالاند، محاطاً بالعديد من التكهنات، في ظل مستوياته المميزة مع بوروسيا دورتموند، وأيضاً بسبب صغر سنه ورغبة الأندية الأوروبية في ضم مهاجم فتاك مثله.

ويعد ليفربول أحدث المنضمين إلى طابور الأندية المهتمة بالحصول على خدمات النرويجي الشاب، مع العلم أنه يحظى أيضاً بإعجاب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية أن هالاند لاعب تكتيكي ممتاز يتمتع بخصائص بدنية جيدة للغاية، كما أن لديه موهبة معرفة التموقع الصحيح في الوقت المناسب بالضبط، وهي نفس الصفات التي يمتلكها مهاجم دورتموند السابق روبرت ليفاندوفسكي والذي عمل مع يورغن كلوب قبل 7 سنوات.

وأضافت الصحيفة نفسها، أن عقد هالاند الحالي يحتوي شرطاً جزائياً بقيمة 63 مليون جنيه استرليني، ورغم ذلك هناك اعتقادات مختلطة حول ما إذا كان هذا الشرط سيصبح نشطاً في صيف 2021 أو 2022، لكن في كلتا الحالتين، يبدو سعر المهاجم الصاعد رخيصاً حتى في زمن كورونا.

وتابعت: ” إذا توافقت الصفقة مع نظرة المدير الرياضي مايكل إدواردز، فستكون صفقة هالاند سهلة، على الأقل من حيث قيمتها. ولن يكون ليفربول قادراً على استبدال روبرتو فيرمينو بلاعب مثله عندما يرحل البرازيلي، في حين أن المرحلة التالية من تطور ليفربول ستجعله يتأقلم تكتيكياً للبقاء في مقدمة المنافسة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن تعاقد ليفربول مع هالاند يمكن أن يكون منطقياً للغاية، وبالتأكيد إذا استمر في التسجيل بنفس الغزارة والاستمرارية، فإن الشعور سيزداد أكثر.