كلوب يهب للدفاع عن داروين نونيز

قفز الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول سريعاً للدفاع عن النجم الشاب الأوروغوياني داروين نونيز عقب الانتقادات التي تعرض لها بعد أدائه المتواضع أمام مانشستر يونايتد ودياً أمس الثلاثاء.

وسقط الريدز برباعيةٍ نظيفة أمام فريق الشياطين الحمر في مباراة ودية استعدادية للموسم الجديد.

وتعاقد النادي الإنجليزي مع المهاجم البالغ من العمر 23 عاماً الشهر الماضي قادماً من بنفيكا في صفقة ضخمة.

وتجسد أداء الأوروغوياني السيء في اللقاء حينما أهدر فرصة تسجيل محققة أمام مرمى يونايتد من مسافة قريبة.

ماذا قال كلوب عن نونيز ؟

وقال المدير الفني بعد المباراة مدافعاً عن تعاقده الجديد: "إنها الحصة التدريبية الثالثة له (منذ بدء الاستعدادات)، أعتقد أنه بعد الجري بسرعة للمرة الثالثة، قاربت رئتاه على الانفجار.

"كدنا أن نقتله ببعض الكرات الطويلة كونه يستطيع الجري سريعاً، أراد لاعبونا التمرير له، هذه بالتأكيد نقطة قوة لديه، كان خطيراً.

"لنرى ما سيحصل، طبيعة داروين تعني أنه لاعب رقم 9 بحق، سيساعدنا بقوته البدنية واندفاعه."