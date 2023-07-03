كلوب يواجه معضلة في تشكيلة ليفربول بعد وصول سوبوسلاي

نجح نادي ليفربول بالتعاقد رسميًا مع المجري الدولي دومينيك سوبوسلاي لمدة 5 مواسم قادمًا من نادي لايبزيغ الألماني، وفعّل يورغن كلوب شرطًا جزائيًا في عقد اللاعب قدره 60 مليون جنيه إسترليني.

خلال الأيام الماضية، كان سوبوسلاي قد أخبر مدربه الألماني الجديد أنه لا يهم ما هو المركز الذي سيشغله في تشكيلة الريدز، حيث أنه في الأساس وسط مهاجم، ولكن يمكنه اللعب في أي مركز في سبيل دعم ومساعدة الفريق، وهذا ما قد يضع كلوب في حيرة من أمره.

ما الذي يجب أن يفعله كلوب في تشكيلة ليفربول بعد وصول سوبوسلاي؟

في تصريحات صحفية لموقع ليفربول الرسمي، أجاب سوبوسلاي على المركز المفضل له في الملعب وقال: "لأكون صريحًا، بالنسبة لي لا يهم أين مركزي، أنا أريد فقط أن أكون على أرضية الملعب، ولكن في النهاية بالتأكيد أن كل لاعب يتميز في مركز معين"، وتابع: "بالطبع، أنا أفضّل أن أشغل مركز الوسط المهاجم الذي يحمل القميص رقم 10، سواء الجهة اليمنى أو اليسرى، أنا فقط أريد اللعب لا غير".

وعن طريقته في اللعب قال سوبوسلاي: "أنا أيضًا لاعب يمكنه اللعب في الوسط سواء الدفاعي أو الهجومي، لدي السرعة اللازمة ولكن لست الأفضل مقارنة بلاعبي الريدز هنا، يمكنني التسديد بقوة وأتطلع للعب مع الجميع هنا".

من جهته علق يورغن كلوب على صفقة دومينيك سوبوسلاي وقال: "سوبوسلاي حقق إنجازات كبيرة في مسيرته، لعب مع لايبزيغ وقدم أداءً رائعًا معهم وفي الدوري الألماني بشكل عام، وهو كابتن منتخبه الوطني مع أنه لا يزال في عمر صغير".

وتابع: "لا يوجد ضغط، دومينيك لا يزال لاعبًا شابًا جدًا، لديه الكثير من الوقت ليتطور وهذا يعني أنه من المنطقي لنا جميعًا أن نتحلى بالصبر وأن نمنحه الوقت ليظهر موهبته مع الفريق"، واختتم كلوب: "أنا ممتن لكل من ساهم في إتمام هذا التعاقد، أنه يمثل الحاضر والمستقبل".