كلوب يوجه رسالة لجماهير ليفربول

دعا المدرب يورغن كلوب جماهير ليفربول لتشجيع فريقه من المنزل، مع استعداد متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز للعودة إلى المنافسات والتتويج بلقب طال انتظاره، بعد توقف قرابة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان ليفربول على بعد انتصارين من التتويج بطلاً لإنجلترا للمرة الأولى منذ 30 عاماً، قبل تعليق المنافسات منتصف مارس الماضي بسبب تفشي "كوفيد-19".

ويعود بطل أوروبا إلى المنافسات الأحد بديربي الميرسيسايد أمام مستضيفه وغريمه إيفرتون على ملعب غوديسون بارك، في مواجهة قد تشهد فوزه بلقب الدوري الممتاز في نسخته الحديثة (منذ 1992) للمرة الأولى.

وفي حال خسارة مانشستر سيتي الثاني، الأربعاء، أمام ضيفه آرسنال، فإن الفوز على إيفرتون سيضمن لليفربول لقبه التاسع عشر في الدوري الإنجليزي قبل 8 مراحل من نهاية الموسم.

وإدراكاً منه أن المشجعين سيرغبون في الاحتفال بلقب انتظروه طويلا، حث المدير الفني الألماني على عدم خرق قوانين التباعد الاجتماعي بإقامة التجمعات خارج غوديسون بارك أو ملعبهم آنفيلد.

وقال كلوب عبر مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي: "إنها كرة قدم وهي لأجلكم. يعني ذلك أننا سنكون في الملعب وستكونون في المنزل.

"أعدكم أننا سنشعر بدعمكم، سأحرص على أن أجعل اللاعبين يشعرون بدعمكم، سنستخدمه، لا زلتم تشكلون 80 إلى 90 في المئة من الوقود في خزاناتنا".

وأردف كلوب الذي بلغ الثلاثاء عامه الـ 53: "لكن الرسالة الاخيرة: إبقوا في أمان وشجعونا من المنزل".