كلوب يوصي ليفربول بالتعاقد مع فينيسيوس جونيور

أوصى المدرب يورغن كلوب إدارة ليفربول بوضع فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد على رأس أولوياته لسوق الانتقالات الصيفي.

وكشفت إذاعة "أوكيدياريو" الإسبانية أن المدير الفني الألماني يعد من أبرز المعجبين بالجناح البرازيلي.

وعانى فينيسيوس من تذبذب كبير في المستوى منذ انتقاله لريال مدريد، وباتت إدارة النادي الإسباني تفكر جدياً في بيعه نهاية الموسم لتخفيف الأعباء المالية.

لكن أي عملية بيع ستشمل شرطاً يمنح ريال مدريد الحق في استعادة اللاعب مستقبلاً، كما حصل في صفقة انتقال سيرخيو ريغيلون إلى توتنهام.

ويبدو أن ليفربول سيتحرك رسمياً لبدء مفاوضات ضم فينيسيوس قبل نهاية الشهر الجاري.