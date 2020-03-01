كلوب يوضح أسباب سقوط ليفربول المدوي أمام واتفورد

أقر يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، بأن مسيرة الريدز الخالية من الهزائم في 44 مباراة في الدوري الإنجليزي كانت ستنتهي آجلاً أو عاجلاً، مشيراً إلى أنه لا يشعر بخيبة أمل بعد توقف هذه السلسلة التاريخية بالسقوط أمام واتفورد بثلاثية نظيفة.

وتعرض بطل أوروبا والعالم لأول هزيمة له في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما سقط بشكل مفاجئ بثلاثة أهداف دون رد، أمس السبت، أمام مستضيفه واتفورد.

وقال الألماني في تصريحات عقب نهاية المباراة، نقلها الموقع الرسمي للريدز: ”لست متفاجئاً من هذا الأداء، لأني رأيت مثله كثيراً في الماضي. أعتقد أن الخسارة بثلاثة أهداف نظيفة هزيمة ثقيلة، لكننا ساهمنا في انتهاء المباراة بهذه النتيجة.

”علينا أن نهنئ واتفورد أولاً على الفوز المستحق. ما أستطيع أن أقوله هو أننا لم نقدم الأداء المنتظر بينما قام لاعبو واتفورد بكل ما يجب عليهم القيام به، في الشوط الأول لم ننجح في فرض أسلوبنا واتخاذ القرارات المناسبة في المواقف المختلفة، بخلاف المعتاد بالطبع، وهذا ما زاد من صعوبة المهمة.

”تحدثت مع اللاعبين بين الشوطين، وأعتقد أننا بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد، لكننا استقبلنا الهدف الأول بشكل مفاجئ، ثم جاء الهدف الثاني بعده مباشرة. لم نستطع خلق فرص كثيرة، وهذا ما أدى إلى هزيمتنا، هكذا هي كرة القدم، علينا الاعتراف أن واتفورد كان الطرف الأفضل منذ البداية وحتى النهاية“.

وعما إذا كان يشعر بالإحباط من انتهاء سجل ليفربول الخالي من الهزائم، قال كلوب: ”لا، فهدفنا ليس تحطيم الأرقام القياسية. هذه الأرقام تتحطم من تلقاء نفسها عندما نقدم الأداء المنتظر ونحقق الفوز بالمباريات، وهذا ما فعلناه منذ بداية الموسم، لكننا لم نكن في أفضل أحوالنا حالياً، لا يهمني كثيراً ما سيتم تداوله عن أننا كنا قريبين من تحقيق اللقب دون التعرض للهزيمة في أية مباراة، فنحن كنا نعلم أن هذه الهزيمة ستأتي آجلاً أو عاجلاً.

”بالطبع لم نكن نريد أن نخسر المباراة، لكننا كنا ندرك أننا لن نحقق الفوز على الدوام، وجاءت الخسارة أخيراً. أكرر وأقول أننا لا ننشغل بحديث الأرقام القياسية وما إلى ذلك، لكن من وجهة نظر إيجابية، ربما تسمح لنا هذه الهزيمة باللعب بأريحية أكبر، فنحن لم نعد ندافع عن أرقام وسجلات. هدفنا الأول هو الفوز بالمباريات، وهذا ما سنسعى إليه بكل قوة“.

ورفض كلوب ما يتردد حول أن الإرهاق ربما حل بفريقه الذي خسر ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد ولم يكن في أفضل حالاته خلال انتصاره على ويست هام يونايتد.

ورد المدرب الألماني: ”لأمر لا علاقة له بالإرهاق، ليس من السهل شرح ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون ما حدث هو أهم شيء في عالم كرة القدم“.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة جمعها من 28 مرحلة، بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي يمتلك مباراة مؤجلة.