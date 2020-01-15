كلوب يوضح موقف لاعبيه المصابين قبل مواجهة يونايتد

أوضح يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، حالة ثلاثة لاعبين مصابين في فريقه قبل المواجهة المرتقبة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويحل يونايتد ضيفاً على ليفربول متصدر البريميير ليغ ضمن المرحلة 23 الأحد المقبل على ملعب آنفيلد.

وقال كلوب لموقع ناديه: “أنتظر حتى يكون فابينيو وجويل ماتيب وديان لوفرين قادرين على خوض تدريب كامل حتى أقرر.

“حتى الآن يبدو ماتيب جاهز للمشاركة و(ديان) لوفرين كذلك، أما فابينيو سينتظر للمباراة التي تليها”.

عودة ماتيب ولوفرين ستضع كلوب في حالة مطمئنة بشأن خط دفاعه، خاصة مركز قلب الدفاع، إذ خاض الثنائي فيرجيل فان دايك وجو غوميز بلا بدائل حقيقية في المباريات الأخيرة.

يذكر أن ثنائي خط الوسط نابي كيتا وجيمس ميلنر يعاني من إصابات عضلية.

وحصد الريدز 61 نقطة في الدوري الإنجليزي بالفوز في 21 مباراة والتعادل في مباراة دون تلقي أي هزيمة، ليتصدر الفريق الدوري بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي مع مباراة مؤجلة.