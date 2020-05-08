كلوزه مساعداً لفليك في بايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في الأعوام السبعة الأخيرة تعيين مهاجمه السابق ميروسلاف كلوزه مساعداً للمدرب هانسي فليك.

وأوضح النادي البافاري، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن كلوزه (42 عاماً) سيستلم مهامه في الأول من يوليو المقبل وحتى 30 يونيو 2021، مشيراً إلى تمديد عقد المدرب المساعد داني روهل حتى 30 يونيو 2023.

وأعرب الدولي الألماني السابق المولود في بولندا، عن سعادته في تصريح لموقع النادي قائلاً: «إنه شعور جيد جداً، أتطلع إلى هذه المهمة. أنا وهانسي فليك نعرف بعضنا البعض جيداً منذ السنوات التي أمضينها معاً في المنتخب الألماني، نحن نثق ببعضنا البعض مهنياً وشخصياً».