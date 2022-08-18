كلينسمان يحث بايرن ميونيخ على تجاهل كريستيانو رونالدو

يرى يورغن كلينسمان أسطورة منتخب ألمانيا أن على إدارة بايرن ميونيخ عدم التفكير نهائياً بالتعاقد مع النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد هذا الصيف.

ويسعى الهداف المخضرم للرحيل عن ملعب أولد ترافورد بأي طريقة هذا الصيف والانتقال إلى أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وفي ظل عدم وضوح الرؤية فيما يخص خط هجوم بايرن ميونيخ، والمطالب بضم مهاجم صريح قبل نهاية موسم الانتقالات الصيفي الجاري، ربما يتحرك النادي العريق لاستقطاب البرتغالي.

ماذا قال كلينسمان عن رونالدو ؟

لكن كلينسمان الذي لعب في صفوف الفريق البافاري في تسعينيات القرن الماضي أكد في تصريحات إعلامية نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "لا أعتقد أن صفقة رونالدو ستكون ناجحة بالنسبة ببايرن ميونيخ.

"هيمن هو وليونيل ميسي على كرة القدم خلال آخر 15 عاماً، لكني أعتقد أن مانشستر يونايتد لا يحتاجه.

"أما بايرن، فهو يحتاج للاعب شاب في متوسط الهجوم."