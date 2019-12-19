كمبيوتر خارق يتوقع نتائج ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

انتهت قرعة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية، الاثنين الماضي، وباتت الفرق المتأهلة لدور الستة عشر تعرف الأندية التي ستواجهها.

وأسفرت القرعة عن مواجهة مرتقبة لباريس سان جيرمان الفرنسي مع بوروسيا دورتموند الألماني، كما يواجه ريال مدريد الإسباني مانشستر سيتي الإنجليزي.

أما أتالانتا الإيطالي فيواجه فالنسيا الإسباني، فيما يقابل أتلتيكو مدريد الإسباني حامل اللقب ليفربول الإنجليزي، ويلاقي تشيلسي الإنجليزي البطل الألماني بايرن ميونيخ، في حين يستقبل ليون الفرنسي نظيره الإيطالي يوفنتوس، أما توتنهام فيلاقي لايبتزيغ الألماني، وأخيراً يلتقي برشلونة الإسباني مع نابولي الإيطالي.

لكن أي من هذه الفرق سيتأهل إلى ربع النهائي؟ استخدم موقع "توك سبورت" كمبيوتراً خارقاً لتوقع نتائج مواجهات دور الستة عشر المقررة في فبراير ومارس المقبلين، والتأهل إلى الدور القادم من أكبر بطولة أوروبية.

ووفقاً لتوقعات الكمبيوتر الخارق، سيطيح أتلتيكو مدريد بحامل اللقب والمدافع عنه ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً، بينما سيتأهل مانشستر سيتي على حساب ريال مدريد، فيما لن ينجح تشيلسي وتوتنهام في التأهل للدور التالي.

ووفقاً للنتائج التي توصل إليها الكمبيوتر الخارق، سيتأهل باريس سان جيرمان على حساب دورتموند بعد الفوز في مباراتي الذهاب والإياب بالنتيجة نفسها، وهي 2-1.

وتوقع الكمبيوتر الخارق، أن تنتهي مباراة الذهاب بين ريال مدريد وسيتي، في العاصمة الإسبانية، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، بينما سيفوز سيتي بثلاثة أهداف لهدف إياباً، ليتأهل بمجموع المباراتين 4-2، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

كما توقع الكمبيوتر أن يتأهل فالنسياعلى حساب أتالانتا بمجموع المباراتين 3-2، بعد تعادلهما بهدف لكل منهما ذهاباً وفوز الفريق الإسباني على نظيره الإيطالي إياباً بهدفين لهدف.

أما حامل اللقب، ليفربول، فإنه سيخسر لقاء الذهاب أمام أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، لكنه سيفوز بهدفين لهدف في مباراة الإياب، وبالتالي، فإنه وبحسب توقعات الكمبيوتر سيتأهل الفريق الإسباني على حساب بطل أوروبا وفقاً لقاعدة الأهداف خارج أرضه.

وتوقع الكمبيوتر أيضاً خروج تشيلسي على يد بايرن ميونيخ بالخسارة على أرضه بهدف لاثنين، وفوز الفريق الألماني بهدفين دون رد إياباً، ليتأهل بايرن بمجموع المباراتين 4-1.

فيما سيتأهل يوفنتوس بعد فوزه على ليون بنتيجة هدفين لهدف في المباراتين، وبالتالي سيبلغ الدور القادم بمجموع المباراتين 4-2.

أما توتنهام هوتسبر فسيفوز على لايبتزيغ ذهاباً بهدفين لهدف، ثم يخسر إياباً بهدف دون رد ليتأهل الفريق الألماني وفقاً لقاعدة الأهداف خارج أرضه.

وسيكتسح برشلونة نظيره نابولي على أرض الأخير بثلاثة أهداف دون رد، وسيفوز إياباً بثلاثة أهداف لهدف، وبالتالي سيتأهل بمجموع المباراتين 6-1.