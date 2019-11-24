كم جنى مانشستر يونايتد من انتقال رونالدو إلى يوفنتوس؟

كشفت الصحف البريطانية عن المكاسب التي جناها مانشستر يونايتد من عملية انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس صيف عام 2018.

وقضى "صاروخ ماديرا" تسعة أعوام في سانتياغو بيرنابيو، قبل أن يتخذ قرار البحث عن تحدٍ جديد بألوان يوفنتوس، وذلك مقابل رسوم بلغت حوالي 120 مليون يورو شاملة المتغيرات.

وعلمت صحيفة "ذا سن" من مصدر داخل النادي، أن الخزينة تستعد لاستقبال دفعة ثانية من مستحقات يونايتد في صفقة انتقال الدون من ريال إلى يوفي.

وأشار المصدر إلى أن الدفعة الثانية المستحقة تبلغ قرابة مليون جنيه استرليني، ومن المفترض أن تسدد قبل نهاية الموسم الجاري، وذلك بموجب القانون الصادر من فيفا عام 2001، والذي يضمن للنادي الحصول على تعويض عن انتقال لاعبه من نادٍ إلى آخر، بشرط أن يكون التعاقد معه تم قبل وصوله لعامه الـ 24.

وبالنسبة لرونالدو، فقد انتقل إلى يونايتد بعمر أقل من 23 عاماً، مقابل رسوم بلغت حوالي 12 مليون جنيه، أنعشت خزينة سبورتينغ لشبونة عام 2003، وهو ما جعل يونايتد يجني حوالي مليوني جنيه من صفقة انتقاله إلى يوفنتوس صيف العام الماضي.

وواجه البرتغالي مشكلة مع مدربه ماوريتسيو ساري، بسبب إصرار الأخير على استبداله في مباراتين متتاليتين أمام لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا وميلان محلياً.

وبلغت الأزمة ذروتها بعد اعتراضه على استبداله في قمة الروسونيري، وذلك بمغادرة الملعب دون أن يصافح مدربه أو زملائه، لكن مؤخراً، قيل أن المشكلة قد انتهت، ومع تخلص النجم الكبير من الإرهاق البدني، الذي تعرض له نتيجة مشاركته في آخر مباراتين مع البرتغال في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، ستعود الأمور إلى نصابها الصحيح.