كم سيدفع ريال مدريد لشراء جود بيلينغهام من دورتموند؟

ربطت التقارير النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب خط بوروسيا دورتموند بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الموسم المقبل.

وأشار الصحفي الموثوق فابريتزيو رومانو إلى أن الصفقة ستتم بصورة رسمية خلال الأيام القادمة، ومن المتوقع أن تتخطى قيمتها حاجز الـ 100 مليون جنيه استرليني لتصل إلى نحو 108 ملايين جنيه.

بدورها، قالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن النادي الإسباني سيدفع 87 مليون جنيه بصورة مبدئية لنظيره الألماني، على أن تصل القيمة النهائية للصفقة إلى حوالي 108 ملايين مع المتغيرات.

بيلينغهام يغادر دورتموند صوب ريال مدريد بعد خيبة خسارة لقب الدوري الألماني

وفقد أسود فيستفاليا لقب البوندسليغا بصورة دراماتيكية أمس السبت بعدما تعادل الفريق على أرضه وبين جماهيره مع ماينز العنيد بنتيجة 2-2 ليقتنص غريمه الأزلي بايرن ميونخ البطولة.

وخاض الدولي الإنجليزي 132 مباراة مع بوروسيا دورتموند في جميع المنافسات نجح خلالها في تسجيل 24 هدفاً، كما صنع 25 هدف آخر.