كم طول محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر؟

البوابة - يواصل النجم المصري محمد صلاح تصدر العناوين نتيجة لأهدافه ومساهماته الحاسمة وغير العادية في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

ورغم أن "مو" لا يتميز ببنية جسدية ضخمة على غرار مهاجمين آخرين خطفوا الأضواء على مستوى الكرة الأوروبية في الأعوام الماضية، إلا أن المصري يتفوق عليهم بحسه التهديفي ومهاراته الفردية وذكائه في التعامل مع المواقف.

كم طول محمد صلاح ؟

يبلغ الجناح المميز من الطول 175 سنتيمتر وهو ثاني أقصر لاعب في خط مقدمة الريدز، ولا يتفوق صلاح في الطول إلا على زميله البرتغالي الشاب فابيو كارفاليو الأقصر منه بـ 5 سنتيمترات.

أما بقية لاعبي خط مقدمة ليفربول فتأتي أطوالهم على النحو التالي:

البرازيلي روبرتو فيرمينو (181 سم)

الأوروغوياني داروين نونيز (187 سم)

البرتغالي ديوغو جوتا (178 سم)

الهولندي كودي غاكبو (193 سم)

الكولومبي لويس دياز (178 سم)

كم وزن محمد صلاح ؟

يصل وزن صاحب الثلاثين عاماً إلى نحو 73 كيلوغراماً مما يؤكد بنيته الجسدية المثالية لممارسة كرة القدم (نسب منخفضة من الدهون ومثالية من البروتين).