البوابة - يتبادر إلى أذهان عشاق كرة القدم باستمرار إحصائيات مهمة تعكس مستويات أهم اللاعبين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نستعرض معكم كم عدد أسيست ميسي في مسيرته ؟

يعتبر "ليو" أحد أساطير اللعبة ويتميز بأهدافه الكثيرة ومستواه الثابت إجمالاً رغم تقدم عمره، لكن جانب صناعة الأهداف أمر يتألق الأرجنتيني فيه كونه يساهم بالكثير من الأهداف التي يسجلها زملاؤه على صعيد النادي والمنتخب.

كم عدد أسيست ميسي في مسيرته الاحترافية؟

نجح صاحب الـ 35 عاماً في صناعة ما مجموعه 337 هدفاً على مستوى الأندية في 849 مباراة (برشلونة وباريس سان جيرمان) بواقع 303 أهداف مع البارسا في 778 لقاء، و34 هدفاً مع سان جيرمان في 71 مواجهة.

على مستوى المنتخب الأرجنتيني، صنع ميسي 56 هدفاً لزملائه في 174 مباراة.