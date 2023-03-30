البوابة - لا يختلف اثنان حول نجومية الأرجنتيني ليونيل ميسي ومقدار الإنجازات التي حققها خلال مسيرته حتى الآن تحديداً في دوري أبطال أوروبا.

وحقق "ليو" الذي يدافع حالياً عن ألوان باريس سان جيرمان لقب البطولة الأبرز على مستوى الأندية 4 مرات حتى الآن، كانت جميعها مع برشلونة في مواسم 05-06 و08-09 و10-11 و14-15.

سجل صاحب الـ 35 عاماً 129 هدفاً خلال 162 مباراة له في دوري الأبطال حتى الآن مع البارسا وباريس سان جيرمان.

وهنا يتبادر إلى الذهن، كم هاتريك سجل ليونيل ميسي في دوري أبطال أوروبا؟

نجح الهداف المخضرم في تسجيل ثلاثية (هاتريك) في 8 مناسبات جاءت جميعها مع برشلونة في المناسبات التالية: