البوابة - يعيش النجم الدولي المصري محمد صلاح حقبة تاريخية من الصعب أن تتكرر مع ليفربول، بعدما أصبح أحد أيقونات النادي التاريخية وواحداً من أبرز لاعبيه على مر الأزمان.

ولعب "مو" دوراً رئيسياً في فوز الريدز بالعديد من الألقاب منذ وصوله ملعب آنفيلد عام 2017 قادماً من روما.

فاز ليفربول مع الهداف المصري بدوري أبطال أوروبا 18-19، والدوري الإنجليزي الممتاز 19-20، وبكأس الاتحاد الإنجليزي 21-22، وبكأس الرابطة الإنجليزية 21-22، وبالدرع الخيرية 2022، وبكأس السوبر الأوروبي 2019، وبكأس العالم للأندية 2019.

كم هاتريك سجل محمد صلاح في الدوري الإنجليزي؟

يدين ليفربول بالكثير لنجمه البالغ من العمر 30 عاماً والذي اعتاد على إنقاذه في الكثير من المناسبات والمباريات الحساسة بأهدافه الحاسمة التي وصل مجموعها إلى 178 هدفاً في 293 مباراة رسمية حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

وقد يتساءل البعض كم هاتريك سجل محمد صلاح في الدوري الإنجليزي مع ليفربول؟ يمكنك معرفة الإجابة تالياً.

نجح المصري في تسجيل ثلاثية (هاتريك) في 5 مناسبات مع ليفربول 4 منها في الدوري الإنجليزي على النحو التالي: