كوادرادو يتسبب بأزمة في يوفنتوس

تحدثت تقارير عن أزمة في غرفة خلع ملابس يوفنتوس بسبب خوان كوادرادو في أعقاب اللقاء أمام أتلتيكو مدريد ضمن دوري أبطال أوروبا.

وسجل الدولي الكولومبي هدف يوفي الأول من تسديدة رائعة في مرمى يان أوبلاك، لكن المواجهة انتهت بالتعادل 2-2.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" أن عدداً من لاعبي يوفي هاجموا كوادرادو بعد المباراة بسبب تسببه في هدفي أتلتيكو.

وأضاف التقرير أن ليوناردو بونوتشي، قائد يوفنتوس في المباراة، تصدى لهذه الاتهامات ودافع عن الكولومبي، وهو ما قام به علنا أيضاً.

وقال بونوتشي لشبكة "سكاي": "نحن متعطشون للانتصارات، ما يحدث بين اللاعبين أمر نناقشه فيما بيننا، الأمر ليس خطئاً فردياً.

"يجب أن نتعلم مما حدث حتى نتحسن مستقبلاً ونتفادى مثل هذه المواقف".

وعاد كوادرادو للمشاركة أساسياً مع يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد بعد تراجع دوره في الأسابيع الأولى للدوري الإيطالي.