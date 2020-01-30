كواليس غضب رونالدو بعد خسارة يوفنتوس من نابولي

كشفت صحيفة «توتوسبورت»، الإيطالية، عن غضب كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، عقب الهزيمة من نابولي، بنتيجة 2-1، الأحد الماضي، في المباراة التي جمعتهما بملعب سان باولو، ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري الإيطالي.

وقالت الصحيفة أن البرتغالي لم يقبل بالهزيمة خاصة بعدما عمل وحاول بجد وأحرز هدف تقليص الفارق، مضيفة أنه كان غاضباً داخل غرفة خلع الملابس بعد المباراة، حيث رأى أن المباراة كانت فرصة عظيمة لتوسيع الفارق في الصدارة.

وبفوز نابولي، رفع فريق الجنوب رصيده إلى 27 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد يوفي عند 51 نقطة في المركز الأول.

وقالت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» أن رونالدو بعد عام ونصف مع الفريق بدأ يصبح واحداً من القادة في يوفنتوس، حيث يقدم مستويات مميزة هذا الموسم إلى جانب تسجيله أهدافاً بطريقة رائعة، كما أنه حصل على إشادة الجماهير، لاسيما بعد إنهاء الخلافات مع المدرب ماوريتسيو ساري، التي اشتعلت بداية الموسم.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره فيورنتينا، على ملعب آليانز ستاديوم، الأحد المقبل، ضمن المرحلة الـ 22 من السيري آ.