كوبا أمريكا: سواريز يقود أوروغواي أمام الأرجنتين

يسعى كل من منتخبي أوروغواي والأرجنتين إلى تجنب مواجهة البرازيل المضيفة في ثمن نهائي كوبا أمريكا 2021، لا سيما أن حاملة اللقب مرشحة لتصدر المجموعة الثانية بعد الأداء القوي أمام فنزويلا 3-0 وبيرو 4-0.

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ويخوض منتخب أوروغواي مباراته الأولى ضمن المجموعة الثانية، بعد أن غاب عن الجولة الافتتاحية لوجود 5 منتخبات في كل مجموعة.

وعلق لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد على مواجهة الأرجنتين: “إنهم أقوياء في الهجوم، لكني استفيد من نقاط الضعف الموجودة في كل فريق”.

سواريز يقود هجوم أوروغواي في كوبا أمريكا

ويملك أوسكار تاباريز مدرب المنتخب، الأسلحة اللازمة لاستغلال نقاط ضعف الدفاع الأرجنتيني بوجود سواريز الهداف التاريخي للمنتخب بـ 63 هدفاً في 118 مباراة، وإيدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي صاحب الـ 51 هدفاً في 118 مباراة.

في المقابل، لطالما كان الدفاع أحد نقاط ضعف الأرجنتين خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن تألق كريستيان روميرو مؤخراً واعتماد المدرب ليونيل سكالوني عليه قد يمنح التانغو أداءً متوازناً أكثر في الخط الخلفي.