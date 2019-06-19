كوبا أميركا 2019: بيرو على أعتاب التأهل للدور الثاني

تغلب منتخب بيرو على نظيره البوليفي بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كوبا أميركا 2019.

في الدقيقة العاشرة قرر الحكم تجاهل مطالبات بيرو بركلة جزاء، قبل أن يعود لمراجعة الحادثة عبر تقنية الفيديو ليتأكد من صحة قراره.

وفي الدقيقة 26، عاد الحكم إلى الإعادة لحسم ركلة جزاء بلمسة يد ضد كارلوس زامبرانو لاعب بيرو، وبالفعل تم احتسابها ليسجل مارسيلو مارتينز منها أول الأهداف.

وفي الدقيقة 45 نجح باولو غيريرو في إدراك التعادل بتسديدة من حدود المنطقة، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وبعد انطلاق الشوط الثاني بـ 10 دقائق، تلقى جيفرسون فارفان عرضية سجل منها الهدف الثاني لبيرو.

وفي الدقيقة 68، كاد إيروين سافيدرا أن يعادل النتيجة مجدداً ولكن كرته مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 79، سدد غيريرو مجدداً بالرأس حولها الحارس إلى ركنية.

وفي الدقيقة 90+6، تلقى فلوريس تمريرة من فارفان سجل منها ثالث الأهداف في الرمق الأخير.

بهذا، يحتل منتخب بيرو المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد التعادل في الجولة الأولى مع فنزويلا، بفارق الأهداف عن منتخب البرازيل المتصدر الذي تعادل بدوره دون أهداف مع فنزويلا.