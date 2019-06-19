كوبا أميركا 2019: تفنية الفيديو تحرم البرازيل من هدفين وتكلفها التعادل

تعادل المنتخب البرازيلي مع نظيره الفنزويلي دون أهداف ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كوبا أميركا 2019.

في الدقيقة 17، سدد ريتشارليسون كرة تصدى لها الحارس بسهولة في منتصف المرمى، في شوط أول لم يشهد الكثير من المحاولات.

ومع بداية الشوط الثاني، حل غابرييل جيزوس بديلاً لريتشارليسون.

وطالب أصحاب الضيافة لاحقاً ركلة جزاء رفض الحكم احتسابها بعد العودة لإعادة الفيديو (فار).

وفي الدقيقة 57، ترك كاسيميرو مكانه لفيرناندينيو، وأخيراً في الدقيقة 60 سجل جيزوس هدفاً ألغاه الحكم بتقنية الفيديو بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 72، ترك دافيد نيريش موقعه لصالح إيفرتون، قبل أن يسجل السيليساو هدفاً مرة أخرى في الدقيقة 87 بواسطة فيليبي كوتينيو، قبل أن يلغيه الحكم مرة ثانية.

استمر الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لمدة 10 دقائق، لتنتهي المباراة بالتعادل.

بهذه النتيجة، رفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 4 نقاط ليعتلي صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن بيرو، فيما يحتل فنزويلا المركز الثالث بنقطتين، وأخيراً بوليفيا بلا نقاط.