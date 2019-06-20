كوبا أميركا 2019: ميسي ينقذ الأرجنتين من خسارة جديدة

تعادل منتخب الأرجنتين بهدف لمثله مع نظيره الباراغوياني بهدفٍ لمثله لحساب المجموعة الثانية من بطولة كوبا أميركا 2019.

شهدت انطلاقة المباراة تراجعاً دفاعياً من جانب باراغواي مقابل سيطرة أرجنتينية دون أي خطورة حقيقة.

في الدقيقة 21، كاد نيكولاس أوتامندي أن يغالط حارس مرمى الأرجنتين فرانكو أرماني ويسجل بالخطأ في مرماه لكن الأخير أنقذ الكرة.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 28، كاد غونزاليس أن يفتتح التسجيل لباراغواي، إلا أن الكرة ارتدت من نيكولاس تاليافيكو وتحولت لركنية.

وفي الدقيقة 33، حصل لاوتارو مارتينيز على ركلة حرة نفذها ليونيل ميسي، لكنها جاءت سهلة في يد حارس المرمى.

ومن عرضية نفذها ميغيل ألميرون وصلت الكرة إلى ريتشارد سانشيز عند موضع ركلة الجزاء ليسجل هدف التقدم لباراغواي عكس المجريات.

وكاد أرماني أن يتعرض للطرد في الدقيقة 44 بعد خسارته الكرة ثم تدخله القوي على مهاجم باراغواي، لكن الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء.

شهد الشوط الثاني استمرار تفوق الأرجنتين ميدانياً بعد نزول سيرجيو أغويرو.

جاءت أول هجمة في الدقيقة 50 حينما مرر أغويرو الكرة إلى لاوتارو الذي سددها في القائم لترتد الكرة لميسي الذي سددها بمهارة صوب المرمى لكن الحارس حولها بصعوبة لركنية.

واستعان الحكم بتقنية الفيديو للتأكد من وجود لمسة يد على مدافع باراغواي داخل منطقة الجزاء انتهت باحتساب ركلة جزاء للتانغو نجح البرغوث في تحويلها إلى هدف التعادل في الدقيقة 57 معيدا الأمل لفريقه.

في الدقيقة 61، احتسب الحكم ركلة جزاء لباراغواي بعد تدخل واضح من جانب أوتاميندي، إلا أن أرماني تصدى لتسديدة ديرليس غونزاليز بمهارة.

اتجهت المباراة لصالح الأرجنتين بعد هذا التصدي وسدد ميسي كرة أنقذها حارس باراغواي لتتحول لركنية تبعتها عرضية نفذها جيرمان بيتزيلا خارج المرمى.

هدأت الأجواء تدريجياً مع سيطرة سلبية من جانب باراغواي دون خطوة حقيقية، قابلها انعدام وزن من قبل الأرجنتين.

وفي الدقيقة 83 سنحت لباراغواي فرصة خطيرة تصدى لها أرماني على مرتين، لكن الحكم احتسبها تسلل.

ولم ينجح الأرجنتينيون في تسجيل هدف الفوز القاتل خلال الدقائق الأخيرة، كما هو حال منتخب باراغواي الذي كان خطيراً في المرتدات.

بهذه النتيجة، حصل منتخب الأرجنتين على أول نقطة له في البطولة، وما زالت أمامه فرصة لحسم التأهل سواء في المركز الثاني أو أفضل ثالث.

فيما وصل منتخب باراجواي للنقطة الثانية، وبات يحتاج للفوز على نظيره الكولومبي متصدر المجموعة بـ 6 نقاط للتأهل للدور القادم.