كوتينيو: أجهل مصيري مع برشلونة

اعترف فيليبي كوتينيو بأن مستقبله في برشلونة مجهول تماماً، ليضاعف الشكوك حيال إمكانية رحيله عن الفريق هذا الصيف.

وارتدى صاحب الـ 27 عاماً القميص الكتالوني في يناير 2018، لكنه لم يقدم خلال عام ونصف الأداء المتوقع والموازي للثمن الذي دفعه البارسا لضمه، والمقدر بـ 140 مليون يورو.

وأثيرت هذا الصيف عدة تقارير عن إمكانية رحيل نجم ليفربول السابق سواء إلى مانشستر يونايتد أو باريس سان جيرمان، ولم يُخف البرازيلي حقيقة غموض مستقبله، حيث قال: "لدي عقد مع برشلونة، أردت دائماً النجاح في هذا النادي، لكني مركز تماماً حالياً مع البرازيل، وبخصوص مستقبلي مع البارسا لا أعلم ما سيحدث".

"الكثير من الأشياء التي تُكتب في الإعلام ببساطة غير حقيقية، لكن بالنسبة لأننا لا نعلم حالياً ما سيحصل بخصوص مستقبلي، فهذا حقيقي".

وأكد نجم ليفربول السابق أن موسمه الماضي مع برشلونة لم يكن جيداً، لكنه أوضح في الوقت ذاته أنه تعلم منه كثيراً، مضيفاً حول تواجده مع البرازيل في كوبا أميركا: "نفس المسؤولية موجودة هنا مع البارسا، أن نُظهر نفس الالتزام حتى نكون قادرين على اللعب".

"سواء كان الموسم جيداً أم سيئاً، فهذا لا يغير شيئاً من حقيقة أن رغبتي هي دائماً الفوز، وسوء الموسم يجعلها أكبر".

أخيراً، تحدث كوتينيو عن إمكانية عودة نيمار للبارسا: "المؤكد أن انضمام الأسماء الكبيرة جيد دائماً لفريق يريد الفوز".

يذكر أن البرازيل تأهلت لدور الـ 8 من كوبا أميركا وستواجه باراغواي.