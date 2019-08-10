كوتينيو رفض الرحيل في اللحظات الأخيرة إلى توتنهام

كشف تقرير بريطاني عن كواليس رفض فيليبي كوتينيو لاعب وسط برشلونة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة "ميرور" أن الدولي البرازيلي تلقى مكالمة هاتفية من ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات في إنجلترا لإقناعه باللعب لصالح سبيرز.

ورغم العلاقة السابقة بين كوتينيو وبوتشيتينو، منذ أن عملا معاً في إسبانيول، إلا أن النجم البرازيلي رفض الانضمام إلى النادي اللندني.

وأشارت إلى أن قرار البرازيلي يعود إلى أنه يرفض اللعب مع أي فريق في إنجلترا غير ليفربول فريقه السابق.

ويعد كوتينيو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، حيث انضم إليه مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 40 مليوناً.

وعاش كوتينيو موسماً صعباً مع البارسا، إذ فشل في الظهور بمستواه المعهود، ودخل في صدامات مع الجماهير، ليكون على أعتاب الرحيل هذا الصيف.