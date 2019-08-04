كوتينيو معروض على الأندية الكبيرة في إنجلترا

تحدث تقرير إعلامي أمس عن الوجهة المحتملة لفيليبي كوتينيو نجم برشلونة الموسم الجديد.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن البارسا عرض خدمات الدولي البرازيلي على أكثر من نادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وتبقى الأزمة أن برشلونة يطلب الحصول على 27 مليون جنيه استرليني للموافقة على هذه الإعارة.

وأوضحت أن كوتينيو يدخل ضمن اهتمامات كل من آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن مسؤولي الغانرز عقدوا اجتماعاً مع إدارة برشلونة، الأسبوع الماضي، من أجل التحدث بشأن صفقة كوتينيو، قبل أن يتم نفي هذا الاهتمام في الساعات الماضية.

ويعد كوتينيو أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، حيث انضم إلى النادي الكتالوني مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 40 مليوناً.