كوتينيو معروض على يوفنتوس وباريس سان جيرمان

أصبح الغموض عنوان مستقبل فيليبي كوتينيو، صانع ألعاب برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ حالياً.

وانتقل البرازيلي إلى بطل ألمانيا على سبيل الإعارة قادماً من البارسا بداية الموسم الجاري، مع خيار الشراء مقابل 120 مليون يورو.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، من الممكن أن يعود كوتينيو إلى برشلونة نهاية الموسم نظراً لعدم رغبة بايرن في تفعيل بند الشراء.

وأكدت أن وكيل النجم البرازيلي سيعرض خدمات موكله على يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وخاض كوتينيو 18 مباراة مع بايرن ميونيخ في الدوري الألماني هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع مثلها.

وكان كوتينيو قد انتقل إلى برشلونة قادماً من ليفربول في انتقالات الشتاء قبل موسمين، لكنه لم يقدم المأمول منه في الفريق الكتالوني.

ويستعد كوتينيو للمشاركة اليوم في مباراة القمة التي ستجمع بايرن ميونيخ بغريمه لايبتزيج ضمن الدوري الألماني.