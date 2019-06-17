كوتينيو ومبلغ ضخم لإعادة نيمار إلى برشلونة

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية موافقة إدارة باريس سان جيرمان على رحيل نيمار دا سيلفا الصيف الجاري، في حال وصول عرض مالي مقنع.

وتوترت علاقة البرازيلي مع ملاك النادي خلال الفترة الأخيرة بعد تصرفات المهاجم المثيرة للجدل ورغبته الملحة في المغادرة، لتخرج الإدارة مؤكدة بأنها لن تقف أمام أي لاعب لا يريد الاستمرار.

ومن الوارد حدوث صفقة تبادلية بين برشلونة وباريس سان جيرمان خلال الأيام القادمة، حيث أن النادي الفرنسي قد يوافق على رحيل نيمار إلى كامب ناو مقابل الحصول على خدمات مواطنه فيليبي كوتينيو بالإضافة إلى مبلغ مالي.

يذكر أن نيمار ترك برشلونة صيف عام 2017 متجهاً إلى فرنسا مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده حينها كاملاً، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بقيمة 222 مليون يورو.