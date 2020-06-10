كوتينيو يتفاوض مع نيوكاسل يونايتد

دخل فيليبي كوتينيو في مفاوضات جدية من أجل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك في ظل رغبة برشلونة في التخلص منه بشكل نهائي.

وقرر بايرن ميونيخ عدم تفعيل خيار الشراء في عقد البرازيلي ليعود للفريق الكتالوني انطلاقاً من الصيف، لكن إدارة البارسا بدورها تبحث له عن مخرج وقد تكون إحدى أندية الدوري الإنجليزي وجهته القادمة.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن نيوكاسل يونايتد تواصل بالفعل مع كوتينيو خلال الأيام الأخيرة، لمعرفة مدى استعداده لإبرام الصفقة.

وأشارت إلى أن كوتينيو يتفاوض بالفعل مع نيوكاسل يونايتد حول شروط الصفقة المحتملة، كما أن النادي الإنجليزي تواصل مع برشلونة لمعرفة شروط المفاوضات وسعر النجم.

ومع اهتمام أكثر من نادٍ إنجليزي بضم كوتينيو، ورغبة لاعب الوسط في العودة إلى إنجلترا، تعد فرص نيوكاسل الأكبر لضمه، نظراً للقدرات الشرائية التي سيتمتع بها النادي خلال الفترة القادمة إذا ما تم الاستحواذ عليه من قبل صندوق الاستثمارات السعودي.

وقبل بضعة أسابيع، قال وكيل أعمال النجم البرازيلي: “قلت دائماً أنه يحب الدوري الإنجليزي الممتاز، وأنه استمتع حقاً بوقته في ليفربول”.