كوتينيو يحافظ على لقب أغلى صفقة شتوية في التاريخ

حافظ فيليبي كوتينيو، على رقمه القياسي، كأغلى صفقة انتقالات شتوية في التاريخ بـ 145 مليون يورو، للعام الثالث على التوالي، بعد أن أغلق أمس الموسم في معظم الدوريات الأوروبية على أرقام متواضعة، نظراً لإحجام الكثير من الأندية الإفراط في الإنفاق بسبب الأزمات المالية التي تمر بها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وانتقل البرازيلي إلى برشلونة في شتاء 2018 من ليفربول، لكنه لم يمض أكثر من موسم ونصف، قبل أن يعار إلى بايرن ميونيخ لموسم واحد، بعد أن فشل في أن يكون في مستوى التطلعات.

وعاد كوتينيو مرة أخرى إلى ناديه الموسم الجاري لكنه تعرض لإصابة قوية في نهاية ديسمبر الماضي أجرى على إثرها عملية جراحية ستبعده طويلاً عن الملاعب.

أما ثاني أغلى صفقة شتوية وفقاً لموقع “ترانسفير ماركت”، فما زالت مسجلة باسم فيرجيل فان دايك قلب دفاع ليفربول الذي انتقل من ساوثهامبوتون في يناير 2018 مقابل 84.65 مليون يورو.

أما الموسم الجاري فسجلت أغلى صفقة باسم سعيد بن رحمة الذي انتقل إلى ويست هام من برينتفورد بعقد نهائي مقابل 23 مليون يورو، يليه سيباستيان هيلر من ويست هام إلى أياكس مقابل 22 مليوناً، ومواطنه أماد ديالو من أتالانتا إلى مانشستر يونايتد مقابل 18 مليوناً.