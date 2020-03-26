كوتينيو يخطط لخيانة برشلونة

ما زال مصير فيليبي كوتينيو، لاعب بايرن ميونيخ المعار من برشلونة غير معروف قبل بداية الانتقالات الصيفية القادمة.

ويقضي الدولي البرازيلي الموسم الحالي معاراً للفريق البافاري مع وجود بند يسمح بضمه نهائياً مقابل 120 مليون يورو.

وكشف موقع «ديفينسا سنترال» الإسباني عن مفاجأة تتعلق برغبة كوتينيو في الانتقال إلى ريال مدريد غريم البارسا.

وأشارت الصحيفة إلى تلقي مسؤولي النادي الملكي اتصالاً من أحد المقربين من صاحب الـ 27 عاماً للاستفسار عن مدى إمكانية ضمه.

واستدلت أيضاً بتصريحات سابقة لكوتينيو عام 2008 مع صحيفة «ماركا»، قال فيها: «ريال مدريد هو النادي الأفضل في العالم، إنه أحد أحلامي».