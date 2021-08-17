كوتينيو يرفض آرسنال

رفض الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب وسط برشلونة فرصة الانتقال إلى آرسنال وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ويرغب النادي الكتالوني في بيع اللاعب لتوفير بعض السيولة المالية في ظل الضائقة الاقتصادية غير المسبوقة التي يعاني منها.

ورحل ليونيل ميسي قائد الفريق بعد انتهاء عقده في مفاجأة غير متوقعة، كما لم يتم إدراج اسم التعاقد الجديد سيرجيو أغويرو في كشوفات الدوري الإسباني حتى الآن لتجاوز البارسا حد أجور اللاعبين المسموح به.

الإصابات عرقلت مسيرة كوتينيو مع برشلونة

وعانى كوتينيو من عدة إصابات مؤثرة منذ انتقاله إلى برشلونة وفشل في إثبات نفسه مع الفريق، كما تمت إعارته إلى بايرن ميونيخ الذي فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقالت الصحيفة أن آرسنال عبر عن رغبته في ضم اللاعب، إلا أن الرد وصلهم سلبياً.

يذكر أن ليستر سيتي وإيفرتون يرغبان أيضاً في الحصول على توقيع لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً.