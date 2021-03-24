كوتينيو يستكمل علاجه في الدوحة

يتواجد فيليبي كوتينيو نجم برشلونة في الدوحة لاستكمال برنامجه العلاجي، بهدف العودة قبل نهاية الموسم إلى الملاعب.

ونشر الحساب الرسمي لـ«سبيتار» على موقع تويتر تغريدة جاء فيها: "نجم المنتخب البرازيلي ولاعب برشلونة فيليبي كوتينيو في زيارة علاجية لسبيتار".

وكان نجم البارسا قد تعرض لإصابة في الغضروف المفصلي للركبة، وأجرى عملية جراحية بداية العام الجاري، ويعمل الآن على العودة والتعافي قبل الصيف من أجل المشاركة في بطولة كوبا أميركا.

ومن المتوقع أن يعود كوتينيو للملاعب بداية الشهر القادم بعد أن أجرى عملية جراحية في الفترة الماضية، لهذا اختار مستشفى الطب الرياضي وجراحة العظام «سبتيار» لتكون الفترة الأخيرة في برنامجه التأهيلي للعودة من جديد لصفوف الفريق الكتالوني.

وتشير تقارير إسبانية إلى أن المدرب رونالد كومان قد لا يعتمد على كوتينيو خلال الشهر القادم، لهذا قد تتأجل عودته الرسمية لغاية مايو لحين استعادة مستواه.