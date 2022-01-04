كوتينيو يطلب الرحيل عن برشلونة ويفضل العودة إلى إنجلترا

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النجم الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو أعلم إدارة برشلونة برغبته في الرحيل الشهر الجاري.

ويفضل لاعب خط الوسط المهاجم العودة إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز حين عرف نجاحات مميزة رفقة ليفربول.

وبدا أن البارسا سيحتفظ بالبرازيلي حتى نهاية الموسم الحالي على أقل تقدير، إلا أن الأمور تغيرت بما أن اللاعب طلب الرحيل بنفسه خلال هذا الشهر.

وتتوقع الصحيفة الصادرة من كتالونيا أن يعود كوتينيو إلى إنجلترا على سبيل الإعارة فيما تبقى من الموسم الجاري.

وخاض لاعب خط الوسط المهاجم صاحب الـ 29 عاماً 106 مباريات مع برشلونة في جميع البطولات حتى الآن سجل خلالها 25 هدفاً وصنع 14 هدف آخر.