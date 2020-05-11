كوتينيو يغيب عن بايرن لستة أسابيع

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن فيليبي كوتينيو سيغيب عن بايرن ميونيخ لحوالي ستة أسابيع وذلك بسبب خضوعه لعملية جراحية على مستوى الكاحل الأيمن في أبريل الماضي مما يعني أن موسمه مع الفريق البافاري انتهى.

وأضافت الصحيفة أن الدولي البرازيلي سيبدأ عملية التأهيل خلال الأسبوعين المقبلين على أن يعود بعدها للتدريبات الفردية ثم الجماعية وهو ما يتطلب ستة أسابيع على الأقل.

وانتقل كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة في شتاء 2018 مقابل 177.5 مليون دولار كأغلى صفقة في تاريخ النادي الكتالوني.

وعرضت إدارة البارسا لاعبها البرازيلي، الذي أمضى الموسم الحالي معاراً إلى بايرن ميونيخ، على ليفربول وتشيلسي وتوتنهام وإيفرتون، وفقاً لصحيفة "دايلي ستار"، إلا أن الـ 15 مليون دولار التي يتقاضاها كوتينيو سنوياً ستجعل من الصعب إيجاد أي فريق إنجليزي يتعاقد معه بشكل دائم، إذ يسعى المهتمون للتعاقد معه على سبيل الإعارة.