كوتينيو يفضل العودة إلى إنجلترا

أبلغ البرازيلي فيليبي كوتينيو إدارة برشلونة أنه يفضل العودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في حال صعوبة بقائه مع بايرن ميونيخ.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، الأربعاء، إلى أن البرازيلي يريد البقاء في صفوف بايرن، لكنه قد يتخذ قراراً بالانتقال إلى أحد فرق إنجلترا إذا لم يشتري البافاري عقده بشكل كامل.

ومن المتوقع أن ينتقل نجم ليفربول السابق إلى توتنهام أو مانشستر يونايتد، في صيف 2020، خاصة أن جوزيه مورينيو يريد صانع لعب جديد بعد الرحيل المتوقع لكريستيان إيريكسن عن سبيرز.

فيما يفضل أولي غونار سولشاير، مدرب يونايتد، جلب كوتينيو في حال انتقال بول بوغبا إلى ريال مدريد بناء على رغبته الشخصية.