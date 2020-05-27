كوتينيو يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية عن اقتراب نيوكاسل يونايتد من التعاقد مع فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الحالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويتواجد الدولي البرازيلي ابن 27 عاماً حالياً مع بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأعلن كارل هاينتس رومينيغيه المدير التنفيذي للنادي البافاري عن عدم تفعيل بند أحقية شراء كوتينيو عقب نهاية عقده في 31 من الشهر القادم، ليستغل نيوكاسل الأمر، ويقترب من التعاقد مع النجم البرازيلي.

وأكملت الصحيفة أن إدارة نيوكاسل تتفاوض حالياً مع برشلونة على التفاصيل المادية للصفقة، تمهيداً للإعلان الرسمي عن تعاقد النادي مع لاعب الوسط.

وأكدت “موندو ديبورتيفو” بأن كوتينيو لن يكون اللاعب الوحيد المميز الذي سيتعاقد معه نيوكاسل، بل هناك أكثر من اسم آخر مرشح بقوة للانضمام إلى الفريق الإنجليزي، أبرزهم إيدينسون كافاني.

يذكر أن كوتينيو انتقل لبرشلونة في يناير 2018، قادماً من ليفربول بمبلغ 145 مليون يورو.