كوتينيو ينوي خفض راتبه لعيون ليفربول

يرفع فيليبي كوتينيو صانع ألعاب برشلونة شعار التضحية للعودة من جديد إلى فريقه السابق ليفربول في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة "ذا سن" البريطانية الأحد بأن البرازيلي ينوي اقتطاع جزءً من راتبه السنوي لكي يتمكن من الانضمام إلى ليفربول من جديد هذا الصيف.

ويسعى برشلونة للتخلص من كوتينيو في الفترة الحالية لعدم وجود مكان له في الفريق الموسم القادم وفي ظل ارتباطه القوي بالعودة من جديد إلى البريميير ليغ.

ولن يفعل بايرن ميونيخ بند شراء عقد كوتينيو بصفة نهائية من برشلونة ما يعني عودته فور انتهاء الإعارة إلى كامب ناو في الفترة القادمة.

وأوضحت ذا سن أن البرازيلي تواصل مع المدرب يورغن كلوب المدير الفني للريدز بشكل شخصي في محاولة لتسهيل عملية العودة لآنفيلد رود.

وارتبط كوتينيو في الآونة الأخيرة بالتواجد في مدار عدة أندية إنجليزية منها تشيلسي وآرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، لكن يبدو أن اللاعب يفضل فكرة العودة من جديد لكتيبة الكوب.