كوت ديفوار تتفوق على جنوب إفريقيا

حقق منتخب كوت ديفوار، الفوز على نظيره جنوب إفريقيا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا 2019.

ونرصد خلال السطور التالية، أبرز ما جاء خلال المباراة، التي انتهت لصالح الأفيال الإيفوارية بهدف نظيف.

وارتطمت تسديدة صاروخية من نيكولاس بيبي عن طريق ركلة حرة مباشرة في العارضة، في الدقيقة 32.

انفراد لمهاجم كوت ديفور بحارس جنوب إفريقيا ويليامز، ليتصدى الأخير لها ببراعة.

سجل جوناثان كودجا الهدف الأول لمنتخب كوت ديفوار بالدقيقة 65، بعد عرضية رائعة من كوليبالي، جعلت كودجا في مواجهة مع حارس جنوب إفريقيا، ليضعها في المرمى.

بهذا الفوز، حصل منتخب كوت ديفوار على أول ثلاث نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بالتساوي مع المغرب الذي فاز أمس الأحد على ناميبيا.