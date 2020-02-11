كورتوا الأفضل في إسبانيا

اختارت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، لجائزة أفضل لاعب عن شهر يناير في البطولة.

وسيستلم الدولي البلجيكي الجائزة على ملعب سانتياغو بيرنابيو الأحد المقبل، قبل مباراة ريال وسيلتا فيغو.

وقال موقع الدوري الإسباني أن كورتوا (27 عاماً) فاز بالجائزة بعد قيادته الملكي إلى اعتلاء صدارة الترتيب بثلاثة انتصارات في يناير واستقبال شباكه هدفاً واحداً فقط.

ولعب البلجيكي دوراً رئيسياً في الفوز على خيتافي 3-0 بعد أن ذاد عن مرماه ببراعة، كما كرر الشيء ذاته أمام إشبيلية، لكنه قبل هذه المرة هدفاً وحيداً.