كورتوا: الضغوط في ريال مدريد تدفعني للتطور

يرغب تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في أن ينهي الموسم بشكل جيد أمام جماهير فريقه في ملعب سانتياغو بيرنابيو أمام ريال بيتيس.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الدولي البلجيكي وأكد خلالها أن الفريق يريد أن يمنح الجماهير عرضاً طيباً في المباراة الأخيرة من الموسم.

وقال كورتوا: "سيكون من الرائع بالنسبة لنا أن نمتع الجماهير لمرة أخيرة هذا الموسم، بعد ذلك نذهب في عطلة ننهي بها الموسم من أجل أن بدء الاستعداد للموسم القادم.

"نحن نتدرب ولدينا تفاؤل كبير لأننا نعلم أن هذا الموسم لم يكن الأفضل لكننا نتطور، ونتدرب بكل قوة من أجل الفترة القادمة، لذلك نريد أن ننهي هذا الموسم بشكل جيد".

وأكمل: "اللعب في سانتياعو بيرنابيو ممتع، المنظر يكون رائعاً عندما أشاهد الملعب وأنا أقف أمام المرمى، والضغط هنا يمنحني المزيد من الرغبة لتقديم أفضل ما لدي".