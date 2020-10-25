كورتوا: ريال مدريد رد على المشككين

احتفل تيبو كورتوا حارس ريال مدريد بالفوز الثمين الذي حققه على الغريم برشلونة في الكلاسيكو بنتيجة 3-1 ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال الدولي البلجيكي حارس ريال مدريد في تصريحات إعلامية: «جئنا من فترة صعبة البعض كان مع منتخب بلاده، وأمام قادش لم نظهر أفضل صورة لنا، أمام شاختار كنا جيدين، لكننا تلقينا أهدافا، خضنا مباراة جيدة وحققنا انتصاراً جيداً، وكنا في الشوط الثاني أفضل».

وأتم تصريحاته قائلاً: «هذه مباراة لم تحسم شيئاً بعد، حصلنا على ثلاث نقاط هامة، ورددنا على المشككين، لم نشك في أنفسنا أبداً، والآن علينا التركيز أكثر».