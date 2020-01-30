كورتوا: ريال مدريد قادر على الفوز بجميع البطولات

بعد بداية موسم معقدة، لم يسلم خلالها من هجوم وانتقادات جماهير سانتياغو بيرنابيو، استعاد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد مستواه العالي الذي ظهر به خلال مونديال روسيا 2018، عندما حصل وقتها على لقب أفضل حارس مرمى في البطولة.

ونجح كورتوا في الآونة الأخيرة في إنقاذ الملكي في أكثر من مباراة، ولعب دوراً مهماً في الفوز على أتلتيكو مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي أقيم مؤخراً بملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وتحول البلجكي من هدف للانتقاد والهجوم إلى بطل شعبي في مدريد، ما جعله لا يخفي شعوره بالسعادة والامتنان ليس فقط لجماهير بيرنابيو، وإنما أيضاً لمديره الفني زين الدين زيدان الذي لم يفقد ثقته فيه كحارس متميز.

وفي حوار خاص لمحطة تلفزيون «كونيكتا»، قال كورتوا: "منذ نهاية 2019، ونحن نحقق الانتصار تلو الآخر، خضنا السوبر الإسباني بثقة أهلتنا للفوز به، ونسعى لمواصلة الانتصارات، لأن جميع اللاعبين في حالة جيدة حالياً، وعلينا أن نحافظ على ما وصلنا إليه من مستوى يؤهلنا للمنافسة بقوة في جميع البطولات.

وأبدى كورتوا تفاؤله الشديد بإمكانية الفوز بجميع البطولات هذا الموسم، معترفاً بإصراره وتصميمه على تحقيق هذا الهدف.

وعلق قائلاً: "سبق لنا الفوز بكأس العالم للأندية مع سانتياغو سولاري، ثم بالسوبر الإسباني مع زيدان.. وها نحن الآن نتصدر ترتيب الليغا ونواصل المنافسة في كأس الملك ودوري الأبطال الأوروبي، الذي نواجه فيه خصماً قوياً جداً في النصف الثاني من فبراير القادم «يقصد مانشستر سيتي» ونتطلع للفوز في جميع المباريات التي سنخوضها مستقبلاً.

وتابع كورتوا: "حققت حلم حياتي بالانضمام إلى الميرينغي وفي كل مرة أذهب فيها إلى ملعب التدريب، لا يشغلني سوى التفكير في بذل أقصى الجهد لتحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات، وسنواصل تدريباتنا الشاقة حتى يمكننا أن نعيش لحظات سعادة وفرحة تشاركنا فيها الجماهير العريضة.

وأبدى كورتوا إعجابه الشديد بزين الدين زيدان وقال: «التدريب تحت قيادة زيدان يمنحك شعوراً خاصاً جداً بالتميز، وعندما كنت صبياً صغيراً، كنت أتابعه وهو يلعب وأنبهر بما يفعله على أرض الملعب.. إنه مرجعية في كرة القدم، وشيء رائع أن أكون قريباً منه كل يوم في التدريبات والمباريات".

وتغزل كورتوا في مواطنه إيدين هازارد قائلاً: «هازارد شخص مختلف ودائم الابتسام ونحن صديقان.. إنه لاعب رائع وشخصية فريدة، وأتمنى عودته سريعاً لأنه يمثل إضافة كبيرة للفريق ويمكنه أن يساعدنا في تحقيق المزيد من الانتصارات والألقاب".