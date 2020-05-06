كورتوا: منح برشلونة لقب الدوري الإسباني لن يكون عادلاً

علق النجم تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على إمكانية اتخاذ رابطة الدوري الإسباني قراراً بإلغاء الموسم الحالي، ومنح لقب الليغا للمتصدر برشلونة.

ويعتلي البارسا صدارة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد.

وقال كورتوا، خلال حوار مع قناة بلجيكية: "نحن على بعد نقطتين فقط من برشلونة، ويمكننا أن نتوج باللقب، لذلك سيكون من سوء الحظ إلغاء الموسم.

"إذا تقرر منح برشلونة لقب الليغا، فلن يبدو ذلك عادلاً بالنسبة لي، فنحن تعادلنا في مباراة معه وفزنا بالأخرى، وأثبتنا أننا أفضل منهم، ونحن خلفهم فقط بنقطتين.

"في حالة ليفربول بإنجلترا سيكون الأمر مختلفاً، وأستطيع تفهم ذلك نظراً لفارق النقاط الكبير مع صاحب المركز الثاني، لكن في الليغا هناك 11 مباراة، ومن السابق لآوانه تحديد البطل.

"أعتقد أنه يجب استكمال الموسم للنهاية، لكن بالتأكيد السلامة تأتي أولاً، يجب أن نأخذ في الاعتبار تدابير الحماية، ونكون متأكدين بنسبة 100% قبل العودة، لأنه من الممكن تواجد لاعب مصاب بدون أعراض".